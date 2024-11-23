Специальным посланником по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает Ричарда Гренелла, своего бывшего начальника разведки.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре источника.

Гренелл "сыграет ключевую роль в усилиях Трампа по прекращению войны, если его в конечном итоге выберут на этот пост".

Пока неизвестно, согласен ли на это сам Гренелл. Консультации на этот счет продолжаются.

"Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокие знания европейских дел. Помимо службы в качестве посла в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента по мирным переговорам в Сербии и Косово", - напоминает Reuters.

У Трампа отказались от комментариев по этому поводу.

Гренелл выступает за отказ Украине вступать в НАТО, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа". Также он предлагал создать по итогам урегулирования "автономные зоны" в Украине.

Ранее СМИ писали, что Трамп может назначить посланником по Украине юриста российского происхождения Бориса Эпштейна.