Должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине может занять его советник, юрист российского происхождения Борис Эпштейн.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении республиканца. Заявляется, что его кандидатуру внес "лучший помощник" избранного президента.

Эпштейн - адвокат, который вел юридическую защиту по уголовным делам Трампа и отстаивал идею, что выборы 2020 года, на которых Байден победил, были нечестными.

Он родился в России и жил там в детстве, у него родственyики и в РФ, и в Украине.

Трамп "слушал с очевидным интересом и не отклонил предложение" по назначению Эпштейна, хотя пока и не взял на себя обязательств его назначить, пишет газета.

Издание отмечает, что республиканец особо отмечает заслуги Эпштейна и слушает его советов.

"Даже самый богатый человек мира, Илон Маск, который был на многих переходных встречах на прошлой неделе, в частном порядке отметил, как он удивлен тем, что г-ну Эпштейну было предоставлено столько полномочий", - пишет издание.

"На орбите избранного президента нет никого, кто на данный момент сомневался бы в уровне влияния Эпштейна. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни президентского перехода, несмотря на отсутствие в нем официальной роли", - говорится в статье.

В частности, Эпштейн, как утверждается, советует Трампу, кого назначить в минюст США. Также он был лоббистом выдвижения Мэтта Гетца на пост генерального прокурора.

Мы анализировали в отдельном материале другие кандидатуры на пост спецпосланника Трампа по Украине.

Напомним, NBC писали, что в Минюсте США ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Трампа назначить на пост генпрокурора Гетца.