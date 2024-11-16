Трамп может назначить посланником по Украине уроженца России Эпштейна – СМИ
Должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине может занять его советник, юрист российского происхождения Борис Эпштейн.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении республиканца. Заявляется, что его кандидатуру внес "лучший помощник" избранного президента.
Эпштейн - адвокат, который вел юридическую защиту по уголовным делам Трампа и отстаивал идею, что выборы 2020 года, на которых Байден победил, были нечестными.
Он родился в России и жил там в детстве, у него родственyики и в РФ, и в Украине.
Трамп "слушал с очевидным интересом и не отклонил предложение" по назначению Эпштейна, хотя пока и не взял на себя обязательств его назначить, пишет газета.
Издание отмечает, что республиканец особо отмечает заслуги Эпштейна и слушает его советов.
"Даже самый богатый человек мира, Илон Маск, который был на многих переходных встречах на прошлой неделе, в частном порядке отметил, как он удивлен тем, что г-ну Эпштейну было предоставлено столько полномочий", - пишет издание.
"На орбите избранного президента нет никого, кто на данный момент сомневался бы в уровне влияния Эпштейна. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни президентского перехода, несмотря на отсутствие в нем официальной роли", - говорится в статье.
В частности, Эпштейн, как утверждается, советует Трампу, кого назначить в минюст США. Также он был лоббистом выдвижения Мэтта Гетца на пост генерального прокурора.
Мы анализировали в отдельном материале другие кандидатуры на пост спецпосланника Трампа по Украине.
Напомним, NBC писали, что в Минюсте США ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Трампа назначить на пост генпрокурора Гетца.