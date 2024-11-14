Сотрудники Министерства юстиции США ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Дональда Трампа назначить на пост генерального прокурора Мэтта Гетца.

Об этом пишет NBC News.

Член Палаты представителей от Флориды недавно стал объектом расследования ФБР по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Оно завершилось без предъявления обвинений.

Гетц был ярым сторонником Трампа и регулярно нападал на Минюст и ФБР, в том числе призывая к прекращению финансирования и упразднению ФБР. Также он заявлял, что штурм Капитолия сторонниками Трампа после его поражения в январе 2021 года - это провокация "Антифа" с участием правительственных агентов.

"У Мэтта нет ни сути, ни понимания того, как работает Департамент. Он будет принимать окончательные решения по действительно важным вопросам национальной безопасности, а это совершенно беспринципный человек", - заявил бывший высокопоставленный чиновник Минюста.

"Он является наименее квалифицированным человеком, когда-либо номинированным на должность в Министерстве юстиции", - заявил другой собеседник издания.

Как мы уже писали, ранее Гетц инициировал резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине.