У новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список офицеров, которые будут уволены из минобороны США, в том числе из американского генштаба.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Но пока "неясно, поддержит ли сам Трамп этот план", хотя ранее он критиковал ряд генералов за проблемный вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Источник же агентства полагает, что первый удар "чисток" будет нанесен по людям из команды экс-главы комитета начальников штабов Марка Милли, который, судя по книге "Война" Боба Вудворда, называл Трампа "фашистом до мозга костей".

"Каждый человек, который был повышен и назначен Милли, уйдет. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они исчезнут", - сказал второй источник.

Агентство отмечает, что призывы "радикально пересмотреть высшее руководство Пентагона", включая персону нынешнего главу генштаба Чарльза Брауна, ранее высказывал Питер Хегсет, которого Трамп вчера выдвинул министром обороны.



Также Хегсет критиковал генерала ВВС Си Кью Брауна - как и в случае Чарльза Брауна, он заявлял, что оба получили свою должность "из-за цвета кожи" (оба афроамериканцы).

У Трампа планируют снизить бюрократическую нагрузку на Пентагон и омолодить генеральский состав, говорят источники.

Напомним, на пост директора Национальной разведки США Трамп выдвинул Тулси Габбард, которая призывала к диалогу с Россией.

В 2022 году ее критиковал украинский СНБО.

Ведомство утверждало, что она "работает за деньги Кремля".

"Бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля", - заявлял Центр по борьбе с дезинформацией.

Ей вменяли утверждения, что "США виноваты в военной агрессии" России, потому что "провоцировали" Москву. А также, что "правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян".

"Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным", - заявлял СНБО. "Помимо темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины", - говорилось в сообщении.

Также Габбард в апреле 2022 года внесли на "Миротворец"как "агента российских спецслужб". Это произошло ровно в тот же день, как американку раскритиковал СНБО.

Подробно новые назначения Трампа и что они означают для Украины, мы анализировали в отдельном материале.