Уходящий президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это была первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента. Она продолжалась два часа.

Об этом сообщает Sky News.

В публикации говорится, что встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

Уходящий и избранный президенты встретились в Овальном кабинете, и Трамп сказал Байдену, что "политика - это тяжело". Трамп также поблагодарил Байдена за плавный переход власти, а действующий президент ответил ему: "Не за что".

Кроме того, Байден дал понять своему преемнику, что ему необходимо поддержать Украину в борьбе против вторжения России.

В целом Белый дом заявил, что встреча была "содержательной", сообщает Sky News.

Ранее газета The Guardian писала, что Джо Байден должен заключить мирное соглашение по Украине, не дожидаясь прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Мы разбирались в отдельном материале, почему украинские власти беспокоят сигналы от команды будущего президента США.