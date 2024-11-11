Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются убедить уходящего главу Белого дома Джо Байдена дать Украине разрешение на стрельбу ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Таким образом они хотят сорвать усилия Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США, пишет издание. По его данным, британский и французский лидеры обсудят этот вопрос уже сегодня в Париже.

"В Лондоне есть надежды на то, что Байден, наконец, даст одобрение", - пишет газета.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы максимально использовать время с сегодняшнего дня и до 20 января (то есть инаугурации Трампа - Ред.), а не просто отложить все до следующей администрации", - добавил источник в британском правительстве.

При этом издание пишет, что план Стармера "может быть воспринят Трампом как попытка подорвать внешнюю политику США", что угрожает ухудшением отношений между премьером и новым президентом Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Байден заявил, что на Западе нет согласия в вопросе дальнобойных ударов Украины по России.

В свою очередь премьер Британии говорил Владимиру Зеленскому, что дальнобойные британские ракеты не помогут Украине победить.