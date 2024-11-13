Трамп назвал условие, при котором может пойти на третий срок
Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что пойдет на третий срок.
Об этом сообщает AFP.
"Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: "Он хорош, мы должны придумать что-то еще", - заявил республиканец, выступая в одном из отелей Вашингтона перед однопартийцами.
Между тем Конституция США позволяет быть избранным президентом только дважды.
Как мы писали, 10 ноября в США завершили подсчет голосов на выборах президента. Тогда стало известно, что Трамп победил Камалу Харрис в Аризоне - последнем из семи колеблющихся штатов, от которых зависел исход выборов. В итоге он получил еще 11 голосов выборщиков. В результате у республиканца оказалось 312 голосов выборщиков, а у представительницы демократов Камалы Харрис - 226.
Для сравнения, на президентских выборах 2020 года Трамп проиграл демократу Джо Байдену с более скромным разрывом: Байден тогда набрал 306 голосов, а Трамп – 232. При этом тогда кандидат от демократов получил на 10 миллионов голосов избирателей больше, чем в 2024 году. Мы разбирались в отдельном материале, куда делись эти голоса.