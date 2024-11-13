Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что пойдет на третий срок.

Об этом сообщает AFP.

"Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: "Он хорош, мы должны придумать что-то еще", - заявил республиканец, выступая в одном из отелей Вашингтона перед однопартийцами.

Между тем Конституция США позволяет быть избранным президентом только дважды.

Как мы писали, 10 ноября в США завершили подсчет голосов на выборах президента. Тогда стало известно, что Трамп победил Камалу Харрис в Аризоне - последнем из семи колеблющихся штатов, от которых зависел исход выборов. В итоге он получил еще 11 голосов выборщиков. В результате у республиканца оказалось 312 голосов выборщиков, а у представительницы демократов Камалы Харрис - 226.

Для сравнения, на президентских выборах 2020 года Трамп проиграл демократу Джо Байдену с более скромным разрывом: Байден тогда набрал 306 голосов, а Трамп – 232. При этом тогда кандидат от демократов получил на 10 миллионов голосов избирателей больше, чем в 2024 году. Мы разбирались в отдельном материале, куда делись эти голоса.