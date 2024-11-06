На Западе анализируют причины поражения Камала Харрис на выборах президента США.

Свою версию, почему это произошло, предложил обозреватель американского журнала Foreign Policy Майкл Хирш.

По его мнению, Харрис потратила слишком много времени, пытаясь доказать, что Трамп непригоден для президентства, и слишком мало времени, чтобы связано донести, почему она лучше.

Харрис нередко сбивалась, когда ее просили убедительно изложить программу действий по таким важнейшим вопросам, как экономика и иммиграция. Плохо объясняла свои колебания по таким вопросам, как добыча сланцевой нефти и газа путем гидроразрыва пласта, против которого она когда-то выступала, а потом стала поддерживать.

Но одна из главных причин поражения, по мнению Хирша — это масштабное недовольство населения политикой команды Джо Байдена.

"На самом деле перед Харрис, возможно, стояла практически невыполнимая задача: попытаться преодолеть постоянно низкие рейтинги одобрения Байдена, когда около 2/3 или более избирателей считают, что страна идет по неверному пути", — написал Хирш.

По его мнению, Харрис так и не смогла найти "политически гибкий способ" дистанцироваться от Байдена.

"На ум ничего не приходит", "неловко", отвечала Харрис, когда ее спросили, что бы она сделала по-другому, окажись на месте Байдена. И этим, как считает Хирш, она "привела в ужас советников и вызвала в интернете извержение триумфализма Трампа".

Мы то анализировали причины поражения Харрис в отдельном материале.

Кроме того, мы писали о значении победы Трампа для Украины и мира.