Победа на выборах президента в США Дональда Трампа оказалась даже более сокрушительной, чем ожидали в первый день подсчета голосов.

Трамп получил голоса 312 выборщиков при минимально необходимых для победы 270, тогда как у Камалы Харрис всего 226 голосов. Для сравнения, на выборах 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену с более скромным разрывом: Байден тогда набрал 306 голосов, а Трамп – 232.

При этом Трамп сумел одержать победу во всех семи так называемых колеблющихся штатах, то есть штатах, в которых популярность демократов и республиканцев примерно равна. На минувших выборах таких было семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Везде в конечном итоге сторонники Трампа оказались более многочисленными.

При этом, в отличие от выборов 2016 года, когда Трамп победил по голосам выборщиков, но в целом по всей стране набрал меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, в этот раз кандидат от республиканцев одержал чистую победу, опередив Харрис и в общенациональном зачете, получив 50,2% голосов избирателей против 48,1% у Харрис.

Ещё интереснее посмотреть на количество отданных за кандидатов голосов: за Трампа проголосовали 74,9 миллиона избирателей против 71,8 миллиона за Харрис. Для сравнения, в 2020 году Трампа поддержали лишь немногим меньше американцев (74,2 миллиона), а вот за представлявшего Демпартию Байдена проголосовали существенно больше, чем сейчас за Камалу - 81,3 миллиона.

Отметим, что такое падение почти на 10 миллионов количества голосов беспрецедентное в истории американских выборов последних двух десятилетий. Обычно падение если и бывало, то в менее чем на 4 миллиона голосов.

До выборов, напомним, многие социологи и эксперты прогнозировали либо победу Харрис, либо борьбу на выборах ноздря в ноздрю, заодно похвально отзываясь о мудрости и дальновидности руководства Демпартии, которое решило заменить "потерявшего связь с реальностью" Байдена на "молодую и перспективную" Харрис.

Поэтому столь оглушительный разгром кандидата от демократов стал для многих полной неожиданностью.

В разборах произошедшего высказывают разные версии. Распространен тезис, о том, что Харрис оказалась очень неудачным кандидатом, хотя многим это было очевидно ещё на этапе ее выдвижения - как в силу ее личностных качеств, так и потому, что она была одним из ключевых членов команды Байдена, деятельностью которой многие американцы были недовольны. И дистанцироваться от нее у Харрис не было никакой возможности. У Демпартии были кандидаты куда сильнее Харрис и при этом не имеющие прямого отношения к нынешней администрации в Белом доме. Они могли бы продвигать себя как политиков новой волны, альтернативных и Трампу, и Байдену. Но по неким, не до конца понятным причинам, было решено сделать ставку на Харрис, которая выборы проиграла.

Однако даже слабостью ее кандидатуры и политтехнологическими ошибками все же трудно объяснить столь грандиозное (в 10 миллионов голосов) падение числа проголосовавших за кандидата от Демпартии. Тем более что команда Харрис и вся медиамашина демократов проводила кампанию по мобилизации своих избирателей. Причем была эта кампания не менее активна, чем у Байдена в 2020 году. На этих выборах Трампа называли фашистом, прогнозируя катастрофу в случае его избрания.

Среди сторонников республиканцев огромная разница в голосах между Байденом м Харрис уже воспринимается как доказательство фальсификаций выборов в 2020 году в пользу Трампа, пути для которых были перекрыты на выборах нынешних.

Демократы, напомним, обвинения в фальсификациях отрицают и называют их теорией заговора. В судах эти обвинения также не были подтверждены.

Дискуссия о том, куда испарились 10 миллионов голосов демократов, безусловно, важна с точки зрения подготовки стратегий политтехнологов на следующие выборы. Но на данный момент практического значения она уже не имеет. Результат на табло. Трамп - избранный президент США.