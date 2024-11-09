Победа на выборах "системного разрушителя" Дональда Трампа знаменует начало принципиально новой эпохи для стран Запада и обозначает глубочайший кризис либеральной демократии.

Об этом пишет Der Spiegel в редакционной статье Дирка Курбьювейта под заголовком "Конец Запада".

"Одна эпоха подходит к концу, и начинается новая. Ничто так не символизирует это, как переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. Запад утратил свою ведущую силу, общий фундамент ценностей, который уже давно рушится, разваливается. Раскол повсюду, между нациями, в обществах. Рост правых в Италии, Франции и Германии. Запад больше не существует как блок либеральных демократий", - пишет издание.

В статье говорится, что западный мир расцвел после 1945 года как реакция на две тоталитарные системы - национал-социализм и сталинизм.

Это была социальная и либеральная демократия. Ее сила заключалась в заботе о людях, о личности. Процветание для всех через социальное выравнивание, фактическое отсутствие авторитарных навязываний со стороны правительств - все это делало Запад привлекательным в первые десятилетия после войны.

Западные страны теснее сблизились в НАТО. Национальные границы стали проницаемыми, а в некоторых случаях и вовсе исчезли. Интернационализация, Европейский союз, космополитизм.

"Но это хорошее время, несмотря на некоторые недостатки, - к сожалению, закончилось", - пишет издание.

То, что начиналось так многообещающе, может закончиться с Дональдом Трампом - разрушителем системы.

В либеральных демократиях прогресс изначально был социальным прогрессом. Но эти перемены не сопровождались должным образом. Левоцентристские политики, в частности демократы в США, СДПГ или "зеленые" в Германии, недостаточно учитывали, что вопрос справедливости исчезает при обеспокоенности социальным упадком даже при высоком уровне общего процветания. Создавалось впечатление, что леволиберальные партии не заботятся о рабочих. Высокая стоимость жизни рассматривается как одна из главных причин победы Трампа.

Либерал-демократы также недооценили, насколько важной остается национальная идея. После исчезновения Советского Союза Запад лишился самой важной причины для сплочения. Без давления, заставляющего объединяться, умы многих людей постепенно вернулись к своим собственным национальным группам. Чтоб защищать уже не Запад в целом, а свою собственную нацию. Иммигранты все чаще воспринимались как угроза. Либеральные демократии также уделяли слишком мало внимания этим изменениям. И это также дало преимущество для Трампа.

Страх перед войной и авторитарным правлением поначалу позволял власть имущим удерживать общества и страны Запада вместе. Когда эта связь распалась, либеральные демократы не смогли умело сформировать послевоенный период. Они потеряли значительные слои общества, которые теперь даже чувствуют себя более комфортно с авторитарными политиками.

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