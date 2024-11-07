Республиканцы еще сильнее увеличили большинство в Сенате США, а также заручились дополнительными местами в Палате представителей, свидетельствует прогноз NBC News.

По расчетам телеканала, Республиканская партия будет контролировать как минимум 52 места в Сенате из 100, а Демократическая партия, которая раньше имела большинство, пока только 44 места.

В верхней палате парламента США всего 100 мест, то есть избираются по два сенатора от каждого штата, независимо от размера и населения каждые шесть лет, (ротация на треть каждые два года).

В Палате представителей Конгресса США однопартийцы Дональда Трампа набирают уже 207 мест, в то время, как демократы пока получили только 186 мест.

Ранее у демократов было всего 212 мест, а у республиканцев, которые получили большинство на прошлых выборах, было сразу 220 мест. Три места оказались вакантны к новым выборам.

Всего в нижней палате парламента США 435 мест с правом голоса и шесть представителей без голоса. Голосующие выбираются каждые два года, представляя приблизительно равное число избирателей в одномандатных округах.

Ранее стало известно, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года.

"Практически невозможно", чтобы Конгресс принял законопроект об Украине и безопасности границы к праздникам, сказал Макконнелл.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи Украине и Израилю, который одобрил Сенат.

"Безусловно, не планирую", – сказал Джонсон, когда его спросили, планирует ли он вынести на рассмотрение Палаты законопроект.

Тем временем Politico пишет, что демократы надеются "загнать в угол" спикера Палаты представителей, чтобы организовать голосование за законопроект.