Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи Украине и Израилю, который одобрил Сенат.

"Безусловно, не планирую", – сказал Джонсон, когда его спросили, планирует ли он вынести на рассмотрение Палаты законопроект.

Тем временем Politico пишет, что демократы надеются "загнать в угол" спикера Палаты представителей, чтобы организовать голосование за законопроект.

"Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об освобождении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - пишет издание.

Ходатайство об освобождении – это процедура, позволяющая поставить вопрос на рассмотрение Палаты представителей без предварительного рассмотрения профильным комитетом. Оно может быть подано только после того, как законопроект находился в комитете в течение не менее 30 законодательных дней.

Однако для подобной процедуры нужно получить подписи большинства конгрессменов нижней палаты. Поэтому демократам необходимо, чтобы подписи поставила часть республиканцев Палаты представителей.

Некоторые республиканцы провели тихие переговоры с демократами о дальнейших действиях, но пока ни один республиканец к ним прямо не присоединился, сообщает Politico.

Таким образом, вопрос о процедуре рассмотрения в обход спикера и профильного комитета пока под вопросом.

И, в любом случае, для того, чтоб такой вариант стал возможен должно пройти не менее 30 пленарных дней.

Ранее Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении денег Украине.