Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

За проголосовали 70 сенаторов, 29 - против (сенаторы-республиканцы).

Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов.

Из 60 млрд долларов:

19,85 млрд пойдут на вооружение и технику США, предоставленную Украине из запасов Пентагона;

13,8 млрд - на закупку вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд - на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

7,85 млрд - на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 млрд - на развитие украинской экономики в приоритетных секторах.

Теперь документ будет передан в Палату представителей, спикер которой Джонсон был скептически настроен относительно перспектив прохождения данного законопроекта. В своем заявлении он раскритиковал документ из-за исключения вопроса границы.

Он предположил, что не будет даже выносить законопроект на голосование.

"В законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - написал Джонсон.

Ранее Джонсон заявлял, что без решения вопроса границы за помощь Украине республиканцы Палаты представителей не проголосуют.