Спикер Палаты представителей Майк Джонсон дал понять, что заблокирует законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без решений по границе, если он пройдет через Сенат.

Об этом пишет The Hill.

В своем заявлении Джонсон раскритиковал документ из-за исключения вопроса границы.

"В законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - написал Джонсон.

Он предположил, что не будет выносить законопроект на голосование.

Ранее Джонсон заблокировал первую редакцию законопроекта - с иностранной помощью и границей в одном пакете.

Он заявлял, что без решения вопроса границы за помощь Украине республиканцы Палаты представителей не проголосуют.

Напомним, 8 февраля Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой.