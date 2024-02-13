Илон Маск призвал американцев давить на своих сенаторов с целью срыва финансирования Украины
В преддверии голосования за помощь Украине в Сенате Илон Маск призвал американцев повлиять на своих сенаторов, чтобы они провалили законопроект.
Об этом бизнесмен заявил в беседе с сенаторами-республиканцами, опубликованной в Х (Твиттере).
"Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине", - заявил Маск.
Также бизнесмен заявил, что президент РФ Владимир Путин "ни в коем случае" не допустит, чтобы РФ проиграла войну в Украине. По мнению бизнесмена, на президента РФ оказывается давление изнутри страны, чтобы он довел войну до конца.
"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может свергнуть Путина, и может ли этот человек быть пацифистом? Возможно нет", - сказал Маск и предположил, что такой человек будет "даже более жестким, чем Путин".
При этом Маск отрицает, что симпатизирует Путину.
Недавно мы сообщали, что по информации The Hill, спикер Джонсон заблокирует законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без решений по границе.
Напомним, 8 февраля Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой