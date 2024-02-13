В преддверии голосования за помощь Украине в Сенате Илон Маск призвал американцев повлиять на своих сенаторов, чтобы они провалили законопроект.

Об этом бизнесмен заявил в беседе с сенаторами-республиканцами, опубликованной в Х (Твиттере).

"Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине", - заявил Маск.

Также бизнесмен заявил, что президент РФ Владимир Путин "ни в коем случае" не допустит, чтобы РФ проиграла войну в Украине. По мнению бизнесмена, на президента РФ оказывается давление изнутри страны, чтобы он довел войну до конца.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может свергнуть Путина, и может ли этот человек быть пацифистом? Возможно нет", - сказал Маск и предположил, что такой человек будет "даже более жестким, чем Путин".

При этом Маск отрицает, что симпатизирует Путину.

Недавно мы сообщали, что по информации The Hill, спикер Джонсон заблокирует законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без решений по границе.

Напомним, 8 февраля Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой