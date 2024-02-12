Республиканцы не хотят, чтобы законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов стал ловушкой для Дональда Трампа в случае его переизбрания.

Об этом написал сенатор-республиканец из Огайо Джеймс Вэнс, сообщает Politico.

Он рассказал, что законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню может связать руки Трампу в случае, если тот снова станет президентом США и захочет приостановить выделение средств на поддержку Киеву. Это связано с тем, что действие части средств, предусмотренных законопроектом, истекает через девять месяцев после начала следующего президентского срока - 20 января 2025 года. По мнению Вэнса, это фактически сковывает Трампа в принятии собственных решений о расходах на Украину.

"Этот пункт (в законопроекте - Ред.) представляет собой попытку помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно будет это делать, то дать основания для его импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", - написал Вэнс.

Между тем вчера Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю.

Накануне в Киеве побывала двухпартийная делегация американских конгрессменов.