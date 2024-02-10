Без помощи Соединённых Штатов Киев уже в этом году может ожидать "обвальный коллапс" (cascading collapse) на фронте.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западных официальных лиц и военных экспертов.

Так, по оценкам американских чиновников, без регулярных поставок средств ПВО Украине хватит их лишь до марта.

Помимо этого, уже в марте Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета её вооруженные силы могут столкнуться с трудностями и в обороне.

"Пройдет ещё как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без неё трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя", - говорится в статье.

При этом издание задается вопросом, как новый главком Александр Сырский будет решать все эти проблемы.

"Зеленский мало рассказал о том, как обновлённое руководство будет достигать своих целей, и не объяснил, в чём команда предыдущего командующего потерпела неудачу", - пишет NYT.

Западные военные аналитики предполагают, что 2024 год Украина потратит на восстановление сил. Однако украинские лидеры "должны сначала удержать то, что у них есть".

"Предотвращение наступления России осложняется критической нехваткой солдат и боеприпасов", - сказано в статье.

Отметим, что ранее о двух месяцах, которые Киев может продержаться без помощи США, говорил и глава фракции "Слуг" Давид Арахамия.

Также эксперты сообщали, что без военной помощи от США Украина избежит "внезапного разгрома", но есть нюанс.