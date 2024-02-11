Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Южной Каролине сделал несколько заявлений по Украине, президенту Владимиру Зеленскому и НАТО.

Об этом сообщают Bloomberg и The Guardian.

"Мы должны уладить эту войну, и я улажу ее", - заявил бывший президент, говоря об Украине.

Он назвал президента Украины "величайшим торговцем в истории" (greatest salesman in history) и предположил, что США могут "лишиться сотен миллиардов долларов", если Украина заключит сделку с Россией без участия американцев.

Трамп раскритиковал обсуждаемые в Конгрессе пакеты помощи Киеву и выступил против их "невозвратного" характера, требуя, чтобы средства, если и давались, то в кредит.

Также он рассказал, как, будучи президентом, угрожал другим членам НАТО, что США будут поощрять Россию "делать все, что она хочет" в Европе, если та не повысит свои расходы на оборону.

"Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы защитите нас? Я сказал: Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж? Нет, я бы не стал защищать вас. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Вы должны оплатить свои счета", - заявил Трамп на митинге.

Ранее мы писали, что в НАТО обсуждают будущее Альянса без США в случае избрания президентом Трампа.

Также мы сообщили, что в Евросоюзе начали готовиться к последствиям выборов президента США, если на них победит Трамп.