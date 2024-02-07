Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Дональд Трамп сдержит обещание закончить войну в Украине за 24 часа, если выиграет выборы.

Об этом польский политик заявил журналистам в Руанде, где находится с визитом.

"Я могу сказать, основываясь на своем личном опыте президента Польской Республики, который когда-то работал с президентом Дональдом Трампом, когда он работал свой первый президентский срок. То, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если бы я получил какое-либо обещание от президента Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", — сказал Дуда.

"Поэтому могу сказать, что президент Трамп держит свое слово и если он что-то говорит, то относится к этому серьезно", - добавил польский лидер.

Напомним, Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах президента остановит войну в Украине еще до своей инаугурации. Так, недавно после победы на праймериз в штате Айова Трамп сказал, что "прекрасно ладит" с Владимиром Путиным и "хорошо знает" Владимира Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

В конце января Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.