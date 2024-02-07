Еврокомиссия начала официальную оценку последствий выборов президента США в ноябре 2024 года, в частности того, каким может быть потенциальное президентство Дональда Трампа в случае его переизбрания.

Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По словам собеседника Bloomberg, Еврокомиссия в своей оценке последствий выборов в США уделяет особое внимание сценарию, в котором Трамп становится победителем.

Как пояснил высокопоставленный чиновник ЕС, стиль экс-президента США становится все более агрессивным, и страны - члены Евросоюза разделяют мнение, что его возвращение в Белый дом может привести к очередному обострению торговли через Атлантический океан.

Например, Bloomberg узнал, что Трамп планирует в случае победы принять ряд протекционистских мер против ЕС, среди которых введение минимального тарифа в 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Как напоминает агентство, при президентстве Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз ответил собственными контрмерами, а в 2021 году достиг взаимопонимания в этом вопросе с администрацией Джо Байдена.

Опасения европейцев по поводу возвращения Трампа в Белый дом появились после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

Европейские чиновники волнуются, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах.

Ранее мы писали, что в НАТО обсуждают будущее Альянса без США в случае избрания президентом Трампа.

Между тем сейчас по опросам Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на пять процентов.