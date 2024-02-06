Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета от судебного преследования по уголовным обвинениям, связанным с его попытками отменить своё поражение на выборах 2020 года.

Это постановил Апелляционный суд США по округу штата Колумбия, передаёт издание CNBC.

Судьи пришли к выводу, что "соображения государственной политики, особенно если учесть нашу историю и структуру правительства", вынуждают отклонить заявление Трампа об иммунитете в данном деле.

Ожидается, что он вскоре подаст иск в Верховный суд США чтобы добиться отмены этого решения - Трамп не признаёт себя виновным.

Его адвокаты утверждают, что обвинения касаются официальных действий, совершённых в бытность Трампа главой США, а потому Трамп обладает "абсолютным иммунитетом" от судебного преследования.

В свою очередь, обвинение настаивает, что Трамп, используя ложные заявления о мошенничестве на выборах, пытался отменить тогдашнюю победу Джо Байдена, используя многочисленные преступные сговоры.

В частности, Трамп собирал митинги в штатах, где победил Байден, пытался использовать Министерство юстиции для проведения "фиктивных расследований и оспаривания подсчёта голосов выборщиков".

Сам Трамп называет это дело "охотой на ведьм", которая направлена на то, чтобы навредить его президентской кампании 2024 года.

Ожидается, что дальше дело будет рассматриваться Верховным судом.

Ранее суд постановил, что у Трампа нет президентского иммунитета от уголовных обвинений