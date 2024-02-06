Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета от судебного преследования по уголовным обвинениям, связанным с его попытками отменить поражение на выборах 2020 года.

Такое постановление вынес Апелляционный суд США по округу Колумбия, передает CNBC.

Судьи пришли к выводу, что "соображения государственной политики, особенно если учесть нашу историю и структуру правительства", заставляют отклонить заявление Трампа об иммунитете в данном деле".

Ожидается, что Трамп вскоре подаст иск в Верховный суд об отмене этого решения. Он не признает себя виновным.

Его адвокаты говорят, что обвинения касаются официальных действий, совершенных в бытность его президентом, а потому Трамп обладает "абсолютным иммунитетом" от судебного преследования.

Обвинение же считает, что Трамп, используя ложные заявления о мошенничестве на выборах, пытался отменить победу Джо Байдена, используя многочисленные преступные сговоры. В частности, он собирал митинги в штатах, где победил Байден, пытался использовать Министерство юстиции для проведения "фиктивных" расследований и оспаривания подсчета голосов выборщиков.

Трамп называет это дело "охотой на ведьм", которая направлена на то, чтобы навредить его президентской кампании 2024 года.

Напомним, осенью прошли судебные слушания в отношении Трампа по делу о мошенничестве.

По этому делу экс-президента подозревают в завышении стоимости активов для получения кредитов.