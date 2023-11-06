В Нью-Йорке началось судебное слушание в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в мошенничестве.

Перед тем как прибыть в суд, Дональд Трамп заявил, что это дело спровоцировал его политический оппонент Джо Байден "с целью вмешательства в выборы".

Напомним, экс-президент США обвиняется в завышении стоимости активов для получения кредитов. Нью-йоркский судья постановил, что Дональд Трамп несет ответственность за мошенничество за преувеличение своего состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, представляемых банкам и страховщикам.

Согласно гражданскому иску, Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов, тем самым добиваясь кредитов для строительства объектов недвижимости.

Генпрокурор Нью-Йорка требует от политика, его семьи и связанных с ними компаний 250 млн долларов.

Также мы писали, что Ранее Дональд Трамп заявил, что обвинения прокуратуры - это наступление на всю демократию. Он уверен, что уголовное преследование носит политический характер и что его политические враги хотят таким образом не пустить его на президентские выборы, которые состоятся в США в 2024 году.