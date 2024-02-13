Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу принятия Сенатом США законопроекта о помощи Украине.

"Это был первый шаг, дальше - Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительное решение. Надеемся на принципиальную поддержку. И верим, что Америка и в дальнейшем будет оставаться лидером.

Спасибо каждому, кто помогает! Благодарю всех, кто ценит жизнь и свободу так же как украинцы!" - заявил президент.

Напомним, сегодня Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. За проголосовали 70 сенаторов, 29 - против (сенаторы-республиканцы). Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов.

Газета New York Times писала, что накануне голосования за помощь Украине в Сенате "республиканцы резко раскололись". При последнем процедурном голосовании, которое состоялось вчера и открыло законопроекту путь к окончательному принятию, за документ проголосовали 17 республиканцев - " несмотря на яростные возражения большинства сенаторов Республиканской партии".

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что не будет ставить этот законопроект на голосование. В своем заявлении он раскритиковал документ из-за исключения вопроса укрепления границы с Мексикой.