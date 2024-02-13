Накануне голосования за помощь Украине в Сенате, "республиканцы резко раскололись". Об этом пишет New York Times.

Речь идет о выделении почти 100 миллиардов долларов на военную помощь союзникам, из них 60 миллиардов для Украины. В законопроект не включен вопрос границы.

При последнем процедурном голосовании, которое состоялось вчера и открыло законопроекту путь к окончательному принятию, за документ проголосовали 17 республиканцев - " несмотря на яростные возражения большинства сенаторов Республиканской партии".

"Противники закона обещают отложить его принятие в Сенате на как можно больший срок", - пишет издание, уточняя, что сторонники намерены выставить его на голосование не позже среды. На остальных сенаторов из меньшинства оказывает давление Трамп и его сторонники.

"Но это давление мало что сделало для разрушения коалиции республиканцев, которая продвигала законопроект о помощи", - говорится в статье о тех 17 сенаторах из меньшинства, которые дали свои голоса.

Те же сенаторы, которые выступают против помощи, приводят разные аргументы. От неурегулированности внутренних вопросов, типа границы, до убежденности в том, что "Путин не проиграет", а "продолжение этой войны разрушает Украину".

Такие мнения отдельные сенаторы озвучивали в подкасте с Илоном Маском, который согласился с этим и призвал избирателей-республиканцев обращаться к своим конгрессменам с требованием не поддерживать сенатский законопроект.

При этом издание напоминает, что спикер Палаты представителей, который должен будет утвердить законопроект, предупредил, что не станет даже выносить его на голосование. То есть, даже в случае принятия в Сенате, голосование в нижней палате Конгресса под большим вопросом.