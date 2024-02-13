Президент США Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины и Израиля, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Его заявление публикует Белый дом.

"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин продолжает мечтать о порабощении украинского народа", — заявил Байден.

"Палате представителей пора принять меры и немедленно отправить этот законопроект на мой стол, чтобы я мог подписать его", — добавил он.

Ранее сегодня законопроект принял американский Сенат.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу принятия Сенатом США этого документа и выразил благодарность партнерам.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ, скорее всего, будет отклонен.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала обсуждений четко заявили, что любое так называемое дополнительное законодательство по национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", — говорится в заявлении Джонсона.