В Киеве обсуждают вероятные кандидатуры спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении войны избранного президента Дональда Трампа, который будет заниматься Украиной.

Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что на это место рассматриваются бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и бывший и.о. директора нацразведки Ричард Гренелл.

Гренелл считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приёма Украины в НАТО. В сентябре он встречался с президентом Владимиром Зеленским, когда тот приезжал в офис к Трампу.

О'Брайен, как мы уже писали, также стоит примерно на таких же позициях - завершение войны по линии фронта. При этом, он предлагал пригрозить России санкциями, если та не захочет идти на переговоры. Кроме того, он предлагал переложить финансирование Киева на Евросоюз.

При этом украинское издание "Зеркало недели" называет еще одного кандидата в спецпосланники - дипломата Брайана Хука. Он сильно отличается от двух названных выше фигур. Если О'Брайен и Гренелл находятся в общем и целом в рамках внешнеполитической повестки Трампа, в том числе и по Украине (переговоры с РФ для скорейшего завершения войны по линии фронта), то Хук, скорее, ближе к другому крылу республиканцев - "партии войны".

В 2018-2020 годах он работал спецпредставителем США по вопросам Ирана и старшим советником госсекретаря Майка Помпео.

Помпео известен своей жесткой линией в отношении РФ и предлагал Трампу усилить поставки оружия Киеву, а не завершать войну по линии фронта. Также Помпео, по распространённой версии, имеет тесные связи с Офисом президента Украины.

Однако недавно Трамп заявил, что Помпео в его команду не войдет.

"Поэтому если Хук все ж таки будет назначен спецпосланником, то это будет достаточно значительный успех "партии войны". И это также снизит вероятность заключения соглашения о завершении войны по линии фронта, достигнуть которого и без того будет непросто.

Впрочем, пока о возможном назначении Хука пишут только в Украине. А другие назначения Трампа говорят о совсем ином векторе политики в отношении Украины.

Так или иначе, как и предполагала "Страна", "партия войны" в Вашингтоне продолжает свою "схватку за Трампа" и пытается продвинуть свою кандидатуру на роль "нового Волкера" (спецпосланника Госдепа по Украине при первом сроке Трампа, который немало сделал для того, чтоб не допустить реализации политической части Минских соглашений)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".