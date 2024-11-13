Ожидается, что избранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит "посланника мира" для руководства переговорами о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на многочисленные источники.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию. Вы увидите это в ближайшее время", — сказал один из источников.

Ожидается, что эта работа не будет оплачиваться, как и в случае с Куртом Волкером, который с 2017 по 2019 год работал специальным представителем на украинских переговорах на добровольной основе.

В этом случае имя кандидата на посланника не называется, а в других случаях СМИ уже определили конкретных людей. Так, Пентагон может возглавить ветеран и ведущий Fox News Пит Хегсет, а ЦРУ - бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Два миллиардера, Илон Маск и Вивек Рамасвами, возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).

Между тем кандидатура Хегсета вызвала среди американских политиков и лоббистов шок.