Будущий президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Министерства юстиции и генерального прокурора США в своей администрации конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца.

Республиканец известен тем, что именно с его подачи отправили в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из его же партии.

Также он был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе, что можно заметить на представленном видео.

Кроме того, Гетц инициировал резолюцию с требованием к Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая резко критиковала Зеленского и призывала к переговорам с Россией.

Также мы писали, что Трамп хочет назначить главой Департамента внутренней безопасности противницу помощи Украине - губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

О тревожных для украинской власти сигналах от Трампа мы подробно рассказывали в отдельном материале.