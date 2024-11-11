Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует назначить послом США в ООН конгрессвумен Элис Стефаник.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Для меня большая честь выдвинуть председателя Элис Стефаник на должность посла США в ООН в моем кабинете. Элис невероятно сильная, жесткая и умная сторонница движения "Америка прежде всего", - сказал Трамп.

В прошлом Стефаник, которая в 2014 году стала самой молодой победительницей выборов в Палату Представителей, не особо поддерживала важные для Украины голосования. В частности, вместе с другими конгрессменами-трампистами проголосовала против новой помощи Украине в апреле 2024 года. Т

Тогда Стефаник заявила, что ранее она "решительно поддерживала право Украины защищать себя с помощью летальной помощи, включая оружие, боеприпасы и обучение. Однако сейчас я не могу поддержать миллиарды долларов налогоплательщиков США на нелетальную помощь, пока Джо Байден не решает кризис на нашей южной границе".

У Стефаник - чешские и итальянские корни. По вероисповеданию - католичка. После окончания Гарварда Элис присоединилась к администрации Джорджа Буша-младшего. В 2009 году она основала блог American Maggie, платформу для продвижения взглядов "консервативных и республиканцев", названную в честь премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Юная Стефаник помогала готовить республиканскую платформу в 2012 году, когда работала директором по новым медиа в президентском исследовательском комитете Тима Павленти, а также в Фонде защиты демократии и внешнеполитических инициатив.

Именно Стефаник руководила подготовкой конгрессмена Пола Райана к президентским дебатам 2012 года, а после поражения этого тандема, вернулась в северную часть штата Нью-Йорк и присоединилась к бизнесу своих родителей, которые занимаются продажей стройматериалов, в частности фанеры.

Ранее сообщалось, что республиканское большинство в Палате представителей не намерено в обозримом будущем принимать новый законопроект о помощи Украине.

Мы анализировали, о чем говорят последние заявления об Украине Дональда Трампа и его соратников.