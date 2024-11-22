Новоизбранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост генерального прокурора США бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Слишком долго заангажированный Департамент юстиции был вооружен против меня и других республиканцев - больше этого не будет. Пэм переориентирует Минюст на его назначение - борьбу с преступностью и восстановление безопасности в Америке", - написал Трамп.

Республиканец номинировал на пост главы Министерства юстиции Бонди после того, как конгрессмен Мэт Гетц отозвал свою кандидатуру.

CNN считает, что у Бонди гораздо больше шансов пройти через согласование Сената, чем было у Гетца.

Во время первого срока Дональда Трампа Бонди вела его защиту на процессе об импичменте.

Попытку импичмента республиканцу устроили после его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в 2019 году.

В ходе этого разговора Трамп, как заявляли демократы, просил Зеленского содействовать расследованию коррупционных связей семьи Байденов в Украине.

Выступая в Конгрессе на слушаниях по импичменту, Пэм Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. Она заявляла, что его должность в украинской газодобывающей компании Burisma "была частью коррупции" тогдашнего вице-президента Байдена.

Бонди тогда посвятила Украине получасовую речь на слушаниях. И, как пишут американские СМИ, достаточно глубоко разбиралась в этом вопросе.

Также её характеризуют как противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа. Будучи адвокатом, Бонди одно время официально лоббировала в США интересы Катара.

Ранее Трамп назначил самого молодого в истории пресс-секретаря Белого дома. Им стала спикер его предвыборной кампании 27-летняя Каролина Ливитт, критиковавшая помощь Украине.