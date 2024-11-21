Гетц официально отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США
Член Палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц официально отозвал свою кандидатуру на пост генерального прокурора США, на который его выдвинул избранный президент Дональд Трамп.
Об этом Гетц написал в Х.
"Вчера у меня были прекрасные встречи с сенаторами. Я ценю их вдумчивые отзывы и невероятную поддержку столь многих людей. Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое утверждение несправедливо стало отвлекать от важной работы по переходу [к новой администрации] Трампа/Вэнса. Нет времени, чтобы тратить его на неоправданно затянувшуюся вашингтонскую драку, поэтому я сниму свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть сформировано и готово с первого дня работы", - сказано в публикации.
Ранее в СМИ появились сведения, что на отзыве Гетца настаивали многие видные представители истеблишмента Республиканской партии, которые были недовольны решением избранного президента.
Как мы рассказывали, сотрудники Министерства юстиции США были ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Трампа назначить Гетца.