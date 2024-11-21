Член Палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц официально отозвал свою кандидатуру на пост генерального прокурора США, на который его выдвинул избранный президент Дональд Трамп.

Об этом Гетц написал в Х.

"Вчера у меня были прекрасные встречи с сенаторами. Я ценю их вдумчивые отзывы и невероятную поддержку столь многих людей. Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое утверждение несправедливо стало отвлекать от важной работы по переходу [к новой администрации] Трампа/Вэнса. Нет времени, чтобы тратить его на неоправданно затянувшуюся вашингтонскую драку, поэтому я сниму свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть сформировано и готово с первого дня работы", - сказано в публикации.

Ранее в СМИ появились сведения, что на отзыве Гетца настаивали многие видные представители истеблишмента Республиканской партии, которые были недовольны решением избранного президента.

Как мы рассказывали, сотрудники Министерства юстиции США были ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Трампа назначить Гетца.

"Страна" приводила его громкие заявления о политике.