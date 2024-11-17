Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность министра энергетики нефтяника Криса Райта, который отрицает существование климатического кризиса.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

"Климатического кризиса нет, и мы также не в разгаре энергетического перехода", – заявлял Райт и говорил, что климатическое движение по всему миру "падет под собственным весом".

СМИ пишут, что в 2019 году в ходе спора о вреде добычи сланцевого газа Райт даже выпил жидкость, используемую для гидроразрыва пласта при бурении скважин, заявляя, что она не опасна для экологии.

Компания Райта Liberty Energy оказывает услуги по разработке нефтегазовых месторождений.

Ранее СМИ писали, что Трамп может назначить посланником по Украине уроженца России Эпштейна.

Этот человек – адвокат, который вёл юридическую защиту по уголовным делам Трампа и отстаивал идею, что выборы 2020 года, на которых Байден победил, были нечестными.

Как мы сообщали, республиканец назначил пресс-секретарём Белого дома 27-летнюю Каролину Ливитт.

Осенью 2022 года она баллотировалась в Конгресс от штата Нью Гемпшир и, осуждая Путина, обещала снизить расходы на помощь Киеву.