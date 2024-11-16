Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил самого молодого в истории пресс-секретаря Белого дома. Им стала спикер его предвыборной кампании 27-летняя Каролина Ливитт.

Осенью 2022 года она баллотировалась в Конгресс от штата Нью Гемпшир и критиковала помощь Украине (на видео).

Она заявляла, что из-за отправки денег за границу, жители ее штата "выбирают между отоплением и едой этой зимой". И, даже осуждая Путина, обещала снизить расходы на помощь Киеву.

"Мое сердце, конечно, с народом Украины, который вел честную борьбу с Владимиром Путиным, который является злым диктатором и бандитом. Однако мое сердце сейчас на самом деле с народом Гранитного штата (так называют Нью-Гемпшир - Ред.), который буквально выбирает между отоплением и едой этой зимой. И поэтому Конгресс должен быть очень внимателен к деньгам, которые мы тратим, особенно когда мы отправляем их за границу, чтобы защитить границу страны далеко, когда наша собственная граница тонет из-за политики демократов.

И поэтому я пойду в Конгресс, чтобы убедиться, что наши налоговые доллары учтены. Мы останавливаем эти безудержные расходы", - заявила она.

Выборы тогда она проиграла.

Ранее Ливитт работала на телеканале Fox News и стажировалась в Белом доме при первом сроке Трампа, где позже стала его спичрайтером. А затем спикером Трампа в его нынешней предвыборной кампании.

Напомним, Трамп назначил главой Пентагона ветерана и ведущего Fox News Пита Хегсета. А Илон Маск и Вивек Рамасвами совместно возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).

На пост директора Национальной разведки США Трамп выдвинул Тулси Габбард, которая призывала к диалогу с Россией.