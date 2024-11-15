Роберт Кеннеди-младший будет предложен на пост министра здравоохранения США.

О соответствующем намерении заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Я с радостью объявляю Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США. Слишком долго американцы были раздавлены промышленным пищевым комплексом и фармацевтическими компаниями, которые занимались обманом, дезинформацией и дезинформированием, когда речь шла о здоровье населения. Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная задача любой администрации, и HHS сыграет большую роль в обеспечении защиты всех от вредных химикатов, загрязняющих веществ, пестицидов, фармацевтической продукции и пищевых добавок, которые способствовали непреодолимому кризису здоровья в этой стране. Г-н Кеннеди вернет эти ведомства к традициям золотых стандартов научных исследований и маяков прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку снова великой и здоровой!" - написал Трамп в Х.

Отметим, что Кеннеди-младший известен своими заявлениями против прививок и против вакцин во время эпидемии ковида. Из-за чего его обменяли в распространении "теорий заговора".

Во время нынешней предвыборной кампании Кеннеди-младший заявлял о необходимости "прекратить безрассудную и воинственную политику провоцирования Китая и России".

В итоге он снялся с выборов в пользу Трампа.

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