Своими неожиданными назначениями на ключевые государственные посты избранный президент США Дональд Трамп "показывает средний палец истеблишменту".

Такое мнение высказывает немецкое издание "Шпигель".

Речь в статье идет о кандидате на пост генерального прокурора, конгрессмене Мэтте Гетце и вероятной главе разведки США Тулси Габбард.

Журнал приводит эпитеты, которыми наделяют Гетца противники Трампа и близкие к демократам СМИ.

"Его можно назвать самым ненавистным конгрессменом Америки – даже в его собственных рядах. Крайне правый сторонник жесткой линии и агитатор любит сеять хаос в своей парламентской группе", - пишет "Шпигель".

Также издание напоминает о близости Гетца к группам, штурмовавшим Капитолий в 2021 году, которых он защищает в Конгрессе. Кроме того, как пишет журнал, Гетц "годами находился в центре расследований по делу о "секс-торговле" из-за сексуальных отношений с 17-летней девушкой на Багамских островах. Правда, дело было закрыто из-за ненадежности свидетеля.

Теперь, как считают многие в США, Трамп использует Гетца для "кампании мести" против тех, кто открывал уголовные дела на республиканца.

"Гетц должен возглавить то самое ведомство со штатом около 110 000 сотрудников, которое до сих пор ведет судебные разбирательства против десятков участников штурма Капитолия, которым он симпатизирует. То самое ведомство, которое контролирует 94 прокурора США по всей стране и до сих пор ведет расследование в отношении осужденного преступника Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что хочет превратить свой второй срок в вендетту против всех своих врагов. Выбор генерального прокурора является самым важным кадровым решением в этом отношении — ведь он курирует такие следственные органы, как Федеральное бюро расследований. Это, пожалуй, самая взрывоопасная кандидатура Трампа на сегодняшний день", - пишет издание.

Американские СМИ описывают назначение Гетца как "средний палец Трампа" для политического истеблишмента и пишут, что это "идеальный кандидат для Трампа, чтобы "навести порядок" в Министерстве юстиции".

"Гетц станет первым за последние десятилетия генеральным прокурором США, который никогда ранее не работал прокурором или судьей. Это соответствует негласному девизу Трампа: нам не нужны эксперты, нам нужны разрушители", - пишет издание.

В силу этих причин Трамп может ожидать сложностей в Сенате, который еще должен будет утвердить кандидатуру Гетца, предполагает "Шпигель". Однако добавляет, что Трамп может попытаться провести кандидатуру Гетца в качестве "назначения на время перерыва", то есть во время тайм-аута, без благословения Сената.

"Красная тревога для демократии", - бьет тревогу по этому поводу сенатор-демократ Крис Мерфи.

Проблемы в Сенате могут возникнуть при голосовании и за кандидатуру Габбард, которую "Шпигель" называет "агрессивно пророссийской в течение многих лет".

Сообщается, что она раньше поддерживала демократов, а затем вышла из Демпартии, заявив, что демократы представляют собой "элитарную клику поджигателей войны". Она также встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом и отрицала, что он применял химическое оружие. И даже критиковала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали по приказу Трампа.

Также газета напоминает, что Габбард обвинила США в "провокации войны в Украине" и распротраняла российские заявления об американских биолабораториях у границ РФ.

Теперь "Габбард должна контролировать все 18 разведывательных агентств США в качестве директора национальной разведки, консультировать Совет национальной безопасности и писать ежедневную разведывательную записку для президента".

Ранее СМИ рассказывали, как Вашингтон шокирован решением Трампа назначить телеведущего Пита Хегсета главой Пентагона.