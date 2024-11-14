Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, который при Дональде Трампе возглавит Государственный департамент, заявил, что будет "обеспечивать мир через силу".

Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

"Руководство Государственным департаментом США - это огромная ответственность, и я польщен доверием, которое оказал мне президент Трамп. На посту государственного секретаря я буду каждый день работать над реализацией его внешнеполитической программы. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего. Я рассчитываю заручиться поддержкой своих коллег в Сенате США, чтобы у президента была своя команда по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", - сказано в публикации Рубио.

Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что избранный президент намерен посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны.

Намерения Трампа быстро завершить войну в Украине мы анализировали в отдельном материале.