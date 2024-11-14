Долларовые облигации Украины за месяц выросли на 12% на фоне ожиданий инвесторов, что новоизбранный президент США Дональд Трамп закончит войну.

Об этом пишет Financial Times.

Это должно увеличить способность Киева выплачивать долги кредиторам.

Инвесторы считают, что после заморозки экономика Украины быстро восстановится в ближайшие годы.

Облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар. Долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках старой реструктуризации долга, выросли еще более резко. Облигации "Укрэнерго" - более чем на 160% до 67 центов за доллар.

Также рубль и биржевые индексы в России пошли вверх сразу после победы Трампа. Доллар упал ниже 96 рублей, Газпром вырос на 5%, индекс МосБиржи поднялся к 2680 пунктам.

Напомним, будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что избранный президент намерен посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны.

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