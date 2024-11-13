Среди европейских союзников Украины наблюдается растущий сдвиг в сторону идеи о том, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова источника среди европейских дипломатов.

Поговорив с десятью действующими и бывшими европейскими и натовскими дипломатами, WP сделала вывод, что, хотя заявления о неизменной поддержке сохраняются, некоторые союзники Украины все чаще стремятся заложить основу для переговоров между Украиной и Россией, даже несмотря на то, что параметры сделки остаются неясными.

Чиновники из стран Европы и НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают такого удивления, как раньше, и дипломаты формулируют это не как "земля в обмен на мир", а скорее как земля в обмен на безопасность Украины.

"Я думаю, что все более или менее пришли к такому выводу, но трудно говорить об этом публично, потому что это было бы способом сказать, что мы собираемся поощрять агрессию", - сказал бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Другой западный чиновник о сторонниках переговоров и уступок со стороны Украины сказал кратко: "Это, конечно, уже не маргиналы".

Ранее эксперты говорили, что на Западе считают недостижимым полное изгнание российских войск с территорий Украины.

Также экс-посол Украины в США заявил, что у Штатов есть план по завершению войны в Украине, но он включает "территориальные компромиссы".