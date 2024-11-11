Победа, которую Украина определяет как изгнание российских войск со всей своей территории, на Западе "считается недостижимой".

Об этом пишет CNN со ссылкой на эксперта Рима Монтаза из Фонда Карнеги.

Монтаз считает, что существует "растущий, тихий консенсус в отношении того, что переговоры, которые повлекут за собой принятие хотя бы временной потери суверенитета над территориями, являются единственным способом положить конец этой войне".

"Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года", считает эксперт. Но указывает, что перспектива переговоров, итогом которых будет фактическая потеря территорий, "является политическим минным полем" для президента Украины Владимира Зеленского.

Издание предполагает, что при любой конфигурации линии фронта Москва потребует гарантий нейтралитета Украины "или, по крайней мере, приостановки на неопределенный срок ее стремления вступить в НАТО".

Зеленский же "не сможет этого проглотить без гарантий будущей безопасности Украины", описывает CNN одно из основных противоречий гипотетических переговоров.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина не готова на мир с потерей территорий.

Между тем западная пресса пишет, что во время разговора с Путиным Дональд Трамп дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть захваченных территорий.