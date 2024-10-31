Украина конституционно не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Юридически это просто невозможно. Что бы там Путин ни придумывал, что он брал наши оккупированные территории и их присвоил на уровне изменений своей конституции, и они уже есть в его конституции. Соответствующие незаконные изменения он произвел. Несмотря на это, Украина не признает эти территории. Кто бы ни победил в Соединенных Штатах, и сколько бы еще Путин ни был лидером РФ, это невозможно", – сказал украинский президент.

Ранее западные издания писали, что у Запада нет достаточно оружия, чтобы помочь ВСУ отвоевать территории, и что в случае длительной войны Украина может истощиться раньше РФ и потерпеть поражение.

Также мы разбирались в отдельном материале, что является ключевым фактором для завершения войны в Украине.

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