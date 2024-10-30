Президент Сербии Александар Вучич обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным возможность прекращения огня в Украине во время телефонного разговора в октябре, однако российский лидер не выразил интереса к этой идее.

Об этом сербский политик рассказал в интервью Bloomberg.

Вучич пересказал ответ Путина, отметив, что "все цели "специальной военной операции", как он заявил, будут выполнены".

Также сербский президент призвал Запад прекратить войну в Украине "как можно скорее".

"Заключите перемирие как можно скорее. Затем появятся способы достичь долгосрочного мира – но сделайте этот первый шаг как можно скорее", – сказал Вучич.

Прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать "самым лучшим интересам Запада", добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что война в Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию.

А в июне президент Сербии говорил, что по причине войны в Украине мир приближается "к настоящей катастрофе", и разразиться она может уже через три-четыре месяца. Он отметил, что говорит не о третьей мировой войне, а о "серьезной конфронтации".