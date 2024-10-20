Президент Сербии Александар Вучич впервые за два с половиной года поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом политик сообщил в интервью местным СМИ.

В ходе разговора Вучич поблагодарил Путина "за обеспечение Сербии достаточным количеством газа этой зимой".

Он добавил, что у них состоялся "хороший, открытый, долгий и содержательный разговор". Поводом для разговора стало празднование 80-летия освобождения Белграда от нацистов. Это сделали Красная Армия и югославские партизаны.

"Я выразил надежду, как и два с половиной года назад, что Сербия не введет санкции в отношении Российской Федерации", – рассказал Вучич.

В заявлении Кремля касательно этого звонка говорится, что разговор "был также сосредоточен на ситуации вокруг Украины", в ходе которого Путин "представил свою оценку хода "специальной военной операции".

Ранее Вучич заявил, что война в Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию.

Напомним, прошедшим летом президент Сербии признался, что Россия предупредила Белград о подготовке беспорядков в стране.