У США заканчивается военная помощь, которую они могут предоставить Украине.

Об этом заявляет журнал The Economist со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

"Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. Нам больше нечего им дать, не пойдя на серьезные риски в других местах", - заявил изданию представитель администрации, знакомый с потоком американской помощи.

Издание пишет, что военная экономика РФ может столкнуться с кризисом в отдаленной перспективе, но пока она превосходит производственные мощности Запада. Например, ЕС заявляет, что производит более миллиона снарядов в год. Россия выпускает в три раза больше, а также получает поддержку от Северной Кореи и Ирана.

Солдат ей также хватает. По словам источника в НАТО, РФ вербует по 30 тысяч человек в месяц, что "недостаточно для выполнения внутренних целей", но достаточно для покрытия "гигантских потерь" последних месяцев.

"Россия не может воевать вечно. Но беспокойство среди американских, европейских и украинских чиновников заключается в том, что при нынешних тенденциях Украина достигнет своего предела первой", - пишет The Economist.

Ранее CNN сообщал, что страны НАТО готовятся к тому, что США начнут играть меньшую роль в поддержке Украины, перекладывая на остальных членов Альянса все больше нагрузки.

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