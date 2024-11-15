Будущий генпрокурор США Мэтт Гетц летом 2023 года заявил, что лучше взять в НАТО не Украину, а Россию, чтобы создать альянс против Китая.

"Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО – Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китай строит секретную военную базу на Кубе, в 90 миль от США. Если выбирать кого взять в НАТО - Россию или Украину, то, можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе", - сказал Гетц в комментарии Newsmax.

Ранее мы писали, что сотрудники Министерства юстиции США были ошеломлены "безумным" и "невероятным" решением Дональда Трампа назначить на пост генерального прокурора Мэтта Гетца.

Напомним, в феврале прошлого года Гетц инициировал резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Кадровые назначения Трампа мы анализировали в отдельном материале.