Спикер Палаты представителей США ждет от Трампа агрессивной политики в отношении Китая
Власти США при Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает Foreign Office.
Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что избранный президент также будет очень агрессивным в отношении Пекина.
Также Foreign Office пишет, что Конгрессу представлены 32 рекомендации по взаимоотношениям с Китаем, среди которых:
- отмена двусторонних привилегий свободной торговли Китая;
- запрет на импорт технологий, включая "автономных гуманоидных роботов" из Китая;
- образование Манхэттенского проекта по созданию искусственного интеллекта, способного превзойти человеческое познание.
Ранее сообщалось, что будущий генпрокурор США Гетц в 2023 году заявил, что нужно взять РФ в НАТО, чтобы создать альянс против Китая.
Также мы писали, что Трамп обвинил Байдена в том, что он объединил РФ с Китаем, и пообещал их разъединить.
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