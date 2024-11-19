Власти США при Дональде Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает Foreign Office.

Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что избранный президент также будет очень агрессивным в отношении Пекина.

Также Foreign Office пишет, что Конгрессу представлены 32 рекомендации по взаимоотношениям с Китаем, среди которых:

отмена двусторонних привилегий свободной торговли Китая;

запрет на импорт технологий, включая "автономных гуманоидных роботов" из Китая;

образование Манхэттенского проекта по созданию искусственного интеллекта, способного превзойти человеческое познание.

Ранее сообщалось, что будущий генпрокурор США Гетц в 2023 году заявил, что нужно взять РФ в НАТО, чтобы создать альянс против Китая.

Также мы писали, что Трамп обвинил Байдена в том, что он объединил РФ с Китаем, и пообещал их разъединить.

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