Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "разъединит" Россию и Китай в случае своей победы на выборах.

Обещание он дал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Байден объединил их. Это позор. Мне придётся разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", — сказал республиканец.

В том же интервью Трамп заявил, что он "убил" российский газопровод "Северный поток - 2".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самая большая работа России, которая у нее когда-либо была — это "Северный поток - 2", самый большой в мире газопровод из России в Германию. Я уничтожил его, и никто этого не сделал, кроме меня", — заявил Трамп Такеру Карлсону.

Ранее Finnansial Times сообщали, что Трамп после возможной победы на выборах "с головокружительной скоростью" намерен закончить войну в Украине по линии фронта, но предоставление гарантий возложит на Европу. Приглашение в НАТО в краткосрочной перспективе Украине Трамп не даст. Вместо этого будет договор в духе минских договоренностей с "механизмами принуждения и последствиями за нарушение соглашения". Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.