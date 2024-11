В Белом доме поменяли официальную стенограмму президента США Джо Байдена, который назвал сторонников республиканца Дональда Трампа "мусором".



После появления видео, где Байден говорит, что "единственный мусор, который я вижу, это его [Трампа] сторонники", на сайте Белого дома вышла расшифровка речи.

Там в слове "сторонники" поставили апостроф, что поменяло смысл фразы, и теперь она звучит так: "Единственный мусор, который я вижу, это мусор его сторонника" (the only garbage I see floating out there is his supporter’s).

При этом Associated Press указывает, что пресс-служба Белого дома отредактировала первоначальную версию стенограммы. Агентство со ссылкой на источники заявляет, что изначально там было слово "сторонники" (supporters).

По данным AP, решение изменить стенограмму в Белом доме приняли после консультаций с Байденом.

Напомним, Трамп прокомментировал заявление Байдена о "мусоре" на своем предвыборном митинге.

"Это ужасно. Простите его. Он не ведает, что говорит", - сказал республиканец.

Между тем в своем новом интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп раскритиковал и заменившую Байдена в президентской гонке Камалу Харрис. Кандидат в президенты США назвал свою конкурентку "тупой как пробка".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.