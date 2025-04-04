Соединенные Штаты не должны церемониться с союзниками, их даже полезно бомбить ядерными бомбами, заявил журналист Fox News Джесси Уотерс в эфире телеканала.

"Дружелюбие к другим странам - вот что ввергло нас в кучу проблем. Вообще-то, мы не школьники, нам друзья не нужны. Любая страна должна ставить свои интересы превыше всего. И когда наши интересы совпадают (с интересами других), мы можем позаниматься бизнесом. А когда нет... что ж, такова жизнь. Если же нам придется сжечь несколько мостов в отношении с Данией, чтобы захватить Гренландию, ну и что? Мы большие ребята. Мы сбросили атомные бомбы на Японию - и теперь на Тихом океане у нас нет преданнее союзника. Возможно, нам придется сжечь мосты, чтобы построить новый мост, большой и красивый, для следующих поколений США. Америка свободна от оков истории. Трамп знает, что нам нужно делать", – также сказал Уотерс.

Ранее мы сообщали, как в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль определили новые очертания послевоенного мира и новой системы международных отношений (в частности – решение создать ООН с правом вето для "отцов-основателей" было принято именно в Крыму), которая, несмотря на все глобальные потрясения, действует до сих пор. Хотя конкретно сейчас ее "штормит" как никогда раньше.

Известно, что в США решили создать ядерное оружие, которое будет в 24 раза мощнее сброшенной на Японию бомбы. Пентагон намерен добиваться одобрения конгресса и выделения денег на разработку термоядерной бомбы B61-13.

В ведомстве считают, что это решение отражает "меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников".