США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан (относится к Марианским островам), с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны.

Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.

Он не уточнил, когда аэродром заработает, отметив, что территория заросла джунглями, и до лета американские военные намерены их расчищать.

В Тихоокеанских ВВС США подтвердили CNN слова Вильсбаха, но указали, что официального заявления по этому поводу не было.

Тиниан, входящий в архипелаг Марианских островов, находится примерно в 6 тыс. км к западу от Гавайев в Тихом океане. Он находится по соседству с островами Гуам, на котором расположена одна из главных баз ВВС США в регионе, и Сайпан.

На всех трех указанных островах, захваченных у Японии в 1944 году, базировались бомбардировщики B-29, которые применялись для атаки на японские территории.

В частности, отмечает CNN, с Тиниана вылетел получавший название Bockscar самолет B-29, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу "Толстяк" на город Нагасаки.

Сразу после войны Вашингтон прекратил использование аэродрома на острове, последние подразделения ВВС США покинули его в 1946 году.

Ранее сообщалось, что ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") прошла к югу от Апеннинского полуострова у берегов Италии и вошла в восточную часть акватории Средиземного моря, следует из европейских спутниковых данных.

Также стало известно, что Китай вывел в море первую атомную ударную подводную лодку без гребного винта.